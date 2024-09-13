Форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики пройдет в Москве 23–24 сентября

23–24 сентября в учебно-образовательном кластере «Ломоносов» состоится II Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация 2024», организованный ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

За последние несколько лет экономическая конъюнктура претерпела кардинальные изменения, что безусловно повлияло на транспортно-логистические потоки в России — стране, являющейся ключевым звеном для осуществления грузовых и пассажирских перевозок во всем мире.

Несмотря на происходящие перемены, внедрение цифровых технологий в отрасли продолжает успешно развиваться: беспилотные системы, автономное судовождение и многие другие инициативы включены в стратегию по цифровой трансформации транспортной отрасли России до 2030 года.

Реализация намеченных амбициозных задач — вопрос слаженной и эффективной работы всех субъектов нашей страны.

На полях форума состоится образовательный интенсив, разработанный совместно с компанией «Яндекс» на тему «Сервисы и технологии цифровых платформ в транспортно-логистической отрасли», который призван ускорить тиражирование лучших цифровых практик на транспорте по всей стране.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте форума по ссылке: transportforum.ru, детали проведения можно уточнить по телефону: 8 (495) 988-28-03, адрес электронной почты: inform@dtla.ru.