В Балашихе Московской области провели форум для молодых педагогов «Старт в профессию — 2024», сообщили в пресс-службе округа.

Мероприятие прошло в школе № 30 в рамках Августовской педагогической конференции работников образования горокруга.

В ходе мероприятия организовали работу 15 групп. Познакомились с вновь прибывшими учителями, приняли участие в экспресс-викторине на знание проектов, профессиональных конкурсов и событий, которые включены в годовую циклограмму Центра наставничества — флагманской практики Подмосковья.

На форуме были награждены победители профессиональных конкурсов, представлены лучшие практики наставничества в образовании. В рамках форума были проведены командные коучинги «Вызовы из будущего» для амбассадоров «Лаборатории молодого специалиста» и тренинг в «Школе муниципальных наставников».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.