Форум «Сообщество» пройдет в Москве

Тематический трек «Год семьи» станет частью дискуссионной программы итогового форума Сообщество», который пройдет в Москве 1– 2 ноября. В рамках трека состоятся секции, направленные на совершенствование демографической политики России. Модератором обсуждений выступит председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Сессия «Благополучная многодетная семья как традиция, ценность и философия жизни российского общества» пройдет 1 ноября в рамках итогового форума «Сообщество».

В рамках указа президента России № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в регионах разрабатываются нормативные правовые акты по реализации региональных мер поддержки.

Запросы многодетных семей как ориентир для реализации указа состоят в том, что меры поддержки на федеральном и региональном уровне должны предоставляться не по принципу нуждаемости, а по факту многодетности, утверждают эксперты.

«Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Универсальная модель поддержки многодетных — это стратегия на период до 2030 года и долгосрочный период. Многодетность должна стать не только ценностью, которой она и сейчас является для большинства семей страны, но возвращенной традицией, нормой, которая должна получать всестороннюю поддержку со стороны государства», — заявляет председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Новый нацпроект «Активная продолжительная жизнь», предложенный Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию в 2024 году, направлен на формирование культуры активного социального долголетия, укрепление связи поколений и сохранение традиций большой многопоколенной семьи.

Практические аспекты реализации проекта обсудят участники форума «Сообщество» 2 ноября в рамках секции «Активная продолжительная жизнь и укрепление связи поколений».

Эксперты поднимут вопросы о том, каким должен быть новый национальный проект, какие успешные региональные практики должны в его рамках получить развитие и обеспечить достижение целевого показателя ожидаемой продолжительности жизни 78 лет к 2030 году.

«Комиссия Общественной палаты по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей направила в правительство и Госсовет свои предложения по разработке данного проекта. Они обсуждались и поддержаны на предыдущих форумах „Сообщество“, но и на итоговом мероприятии будут обсуждаться меры поддержки многодетных семей, которые, в частности, вошли в специальный доклад Общественной палаты „Семья и дети в России“», — уточнил Рыбальченко.

Острую проблему склонения женщин к искусственному прерыванию беременности врачом, работодателем, отцом ребенка и родственниками, а также пути реализации законодательных и проектных инициатив в регионах в рамках законопроекта «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности» обсудят эксперты на площадке круглого стола «Законодательные и проектные демографические инициативы. Практика регионов».

Предлагаемые проектные демографические инициативы позволяют регионам комплексно решать демографические задачи, объединяя усилия государства, церкви, бизнеса, общественных и некоммерческих организаций. На сегодняшний день 12 регионов в России приняли Закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.

«Законопроект защищает право женщин на материнство и является продолжением федеральной программы „Здравствуй, мама“. Продвижение идеи сбережения семьи и детей отвечает заданному курсу развития демографической политики и социальной поддержки в России. Инициатива работает на здоровое отношение к пониманию семьи и формирует ценность детских жизней, за которые мы намерены бороться», — рассказала заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и традиционных ценностей, автор программы «Здравствуй, мама» Наталья Москвитина.

Программа форума, описание мероприятий, состав спикеров опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».