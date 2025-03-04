Форум «Шаги развития» стартовал в округе Пушкинский

В округе Пушкинский дан старт мероприятию «Шаги развития», в рамках которого руководители общеобразовательных организаций смогут повысить управленческую компетенцию и обменяться профессиональным опытом с коллегами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие проходит в течение двух дней в «Образовательном комплексе № 9». Участвуют в нем представители Администрации округа Пушкинский и 30 руководителей общеобразовательных организаций. Для участников подготовлены лекции, тренинги, деловые игры.

В программе форума: тренинг «Как настроить работу в школе и сохранить себя», лекция о стилях управления и качественных критериях должности, игра по навыкам оперативного управления и коллективное упражнение «Кластеризация умений».

«Образование — фундамент будущего. Пройдет время, и сегодняшние ученики школ станут управленцами, врачами, строителями, защитниками Отечества. Нужно сделать все, чтобы обеспечить детей качественным образованием, воспитать в них любовь к Родине, сформировать честь и достоинство. Для этого педагогическому сообществу необходимо постоянно развиваться, совершенствовать свои профессиональные навыки, идти в ногу со временем. Подобные встречи — отличная возможность найти вдохновение, узнать новое и поделиться опытом», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

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