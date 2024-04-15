Форум «Российские цифровые технологии в образовании» пройдет в Пскове в апреле

В Пскове 22–24 апреля пройдет всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании» (РЦТО — 2024). Мероприятие состоится на базе нескольких площадок в Пскове, пленарное заседание и секции пройдут в актовом зале правительства Псковской области. РЦТО — 2024 пройдет в очном и смешанном формате. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Организаторами мероприятия выступили комитет по образованию Псковской области и ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий».

На форум приглашены представители министерства просвещения РФ, Минцифры России, Рособрнадзора, фонда гуманитарных инициатив, федерального центра тестирования (ФЦТ), федерального института цифровой трансформации образования (ФИЦТО), федерального института развития профессионального образования (ФИРПО), федерального института оценки качества образования (ФИОКО).

Миссией форума является содействие в развитии российских цифровых технологий в образовании для обеспечения лидерства России в сфере образования и ИТ.

Участниками форума выступили педагоги, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием, представители ИТ-отрасли, центров цифровой трансформации, институтов развития образования, РЦОИ, центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) другие пользователи цифровых технологий в сфере образования. Регистрация участников проходит на официальном сайте.

Направления обсуждения:

— Переход к использованию российского программного обеспечения в образовании как ключевой фактор опережающего развития сфер образования и цифровизации;

— Развитие цифровых сервисов в образовании;

— Образовательный контент;

— Массовые социально-значимые услуги в сфере образования;

— Интеграция информационных систем и сервисов в сфере образования;

— Свободное программное обеспечение как основа технологического развития системы образования и ИТ-отрасли.

В период проведения форума в актовом зале правительства Псковской области пройдет выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов для сферы образования.