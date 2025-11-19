Форум по профориентации для школьников пройдет в Балашихе 22 ноября

Форум профориентации для школьников и их родителей состоится 22 ноября в Балашихе. В мероприятии примут участие колледжи, университеты и предприятия города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В День психолога в Балашихе пройдет форум, посвященный вопросам профориентации для старшеклассников и их родителей. Участники смогут встретиться с представителями городских учебных заведений, среди которых колледж «Энергия» и университет Вернадского, а также с потенциальными работодателями — предприятиями «Рубин», «Криогенмаш» и НИИИ.

В рамках форума запланированы мастер-классы от специалистов по профориентации, презентации образовательных программ, а также прямые диалоги с профессионалами различных отраслей. Представители организаций расскажут о перспективах карьерного роста и возможностях стажировок для молодежи.

Каждый участник сможет пройти профориентационное тестирование и получить подробные комментарии по итогам диагностики. Специалисты проведут консультации по вопросам выбора профессии и построения образовательной траектории.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в бизнес-центре East Gate по адресу: Балашиха, проспект Ленина, дом 25, 2 этаж. Мастер-классы начнутся в 12:00, профориентационная диагностика стартует в 14:00, а обсуждение результатов и консультации запланированы с 16:00 до 18:00.

