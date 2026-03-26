Форум по пожарной безопасности прошел в Раменском округе

Профессиональный форум по вопросам работы «Мособлпожспаса» и подготовки к пожароопасному сезону прошел во дворце культуры «Сатурн» в Раменском округе. Участники обсудили цифровые решения, применение беспилотников и меры профилактики на весенне-летний период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках круглого стола представители профильных ведомств рассмотрели вопросы повышения уровня пожарной безопасности и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций в Подмосковье. Перед началом мероприятия на открытой площадке у ДК «Сатурн» развернули выставку пожарной и аварийно-спасательной техники, а в фойе представили фотовыставку «Мособлпожспаса».

В обсуждении приняли участие начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов, начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов и руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Самолевский. Они затронули развитие системы «Цифровой пожарный гарнизон», использование беспилотников при тушении пожаров, внедрение электронного документооборота и специализированных программ, а также проведение профессиональных конкурсов и профилактическую работу в подразделениях.

Особое внимание уделили подготовке к весенне-летнему периоду. В округе утвердили состав оперативного штаба и определили силы и средства реагирования, устанавливают информационные баннеры и электронные щиты, проводят ремонт пожарных гидрантов. До 15 мая планируют завершить опашку территорий, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, и продолжают информировать жителей через СМИ.

«Только совместными усилиями мы сможем минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций!» — сообщил глава Раменского округа.

Эдуард Малышев поблагодарил участников встречи за профессионализм и подчеркнул, что подобные мероприятия помогают выработать эффективные решения для защиты жителей и территорий от пожаров. Он также призвал жителей соблюдать правила пожарной безопасности и оперативно сообщать о возгораниях по телефонам экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.