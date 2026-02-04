сегодня в 18:06

Форум по безопасности детей прошел в Домодедово 2 февраля

Форум «Новые риски – новые стратегии: ответственное родительство и педагогика» состоялся 2 февраля в Ямской школе жилого комплекса «Прибрежный Парк» в Домодедово. В мероприятии приняли участие родители и педагоги округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключевой темой форума стала безопасность детей в условиях современных вызовов, в том числе в цифровой среде. Начальник управления образования администрации Домодедово Елена Болмазова отметила важность совместной работы школы и семьи для защиты детей от кибербуллинга, киберрисков и небезопасного контента.

Эксперты обсудили риски взросления, алгоритмы действий в сложных ситуациях и профилактику опасностей в интернете. Кандидат психологических наук Дмитрий Журавлев подчеркнул, что цифровая среда становится для детей основным пространством общения, что увеличивает количество рисков.

Участникам рассказали о профилактической работе правоохранительных органов со школами и родителями, а также о необходимости формирования безопасной атмосферы в семье. Член Российского общества «Знание» Денис Кузнецов напомнил, что личная ответственность взрослых играет ключевую роль в обеспечении безопасности детей.

Форум стал площадкой для обмена практическими рекомендациями по защите детей и поддержке ответственного родительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.