Форум о языке и ИИ собрал 500 ученых в Одинцове

Международный научный форум «Язык, культура и технологии в эпоху искусственного интеллекта» проходит в Одинцовском филиале МГИМО. В мероприятии участвуют около 500 докладчиков из российских и зарубежных вузов, работа форума продлится до 20 февраля.

В девятый раз площадкой форума стал Одинцовский филиал МГИМО на Ново-Спортивной улице. В работе участвуют представители РУДН, МГУ имени М. В. Ломоносова, МПГУ, МГЛУ, Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, Университета имени Джавахарлала Неру и других научных центров. География охватывает Москву, Санкт-Петербург, Омск, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Астану, Душанбе, Нью-Дели и другие города.

Заведующая кафедрой лингвистики и переводоведения филиала Юлия Цверкун отметила, что в этом году появились новые направления, посвященные современным технологиям и использованию искусственного интеллекта, при сохранении классических секций для преподавателей литературы и иностранных языков.

«Наш форум остается площадкой для обмена идеями о самых инновационных методиках изучения языка и науки преподавания языков», — рассказала Цверкун.

Пленарное заседание сопровождается синхронным переводом. Студентка третьего курса факультета лингвистики Татьяна Бушуева впервые работает на форуме в качестве синхронного переводчика.

«Мы погружались в тему будущего доклада, изучали термины, тренировали навык синхронного перевода, искали видео выступлений спикеров и отрабатывали скорость и точность», — поделилась студентка.

В программе — тематические секции, круглые столы и молодежная научная конференция. Участники обсуждают трансформацию гуманитарного знания под влиянием больших языковых моделей, нейросетей и цифровых технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.