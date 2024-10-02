Форум молодых педагогов провели в Раменском

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Форум под названием «Педагогический десант» состоялся на базе Раменской школы № 9. Мероприятие приурочено к празднованию Дня учителя, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках встречи учителя и молодые педагоги провели различные мастер-классы с целью обмена опытом.

Так, преподаватель иностранных языков Анастасия Деменева рассказала коллегам об использовании мнемотехники на уроках, учитель начальных классов Рыболовской школы Тамара Черашева провела мастерскую «Пригласите на урок: ошибки начинающих учителей», о различных учительских фишках и находках присутствующим рассказал учитель математики школы № 9 Дмитрий Костенко, о пути к вершинам педагогического мастерства молодым специалистам рассказала учитель истории и обществознания девятой школы Светлана Купцова-Терехова, о музейной педагогике поведал Олег Шупта, учитель истории и обществознания школы № 21, а мастер-класс «Картинная галерея» для участников форума провела воспитатель школы № 5 Ольга Мигунова.

В форуме приняли участие 75 молодых педагогов, которые начали свой трудовой путь в Раменском городском округе.

Кроме того, на встрече определили победителя конкурса «Педагогический дебют». Двадцать три учителя значились в списке конкурсантов.

Победителем конкурса стал учитель истории Раменской школы № 21 Олег Шупта. Он достойно прошел все три этапа: самопрезентация, открытый урок и педагогические дебаты.

Награду Олегу Александровичу вручила председатель Комитета по образованию Наталья Асеева.

«Поздравляю Олега Александровича с победой! Она была блестящей и заслуженной! Пусть эта победа станет одной из многих, которые еще ждут вас впереди!», — сказала Наталья Александровна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.