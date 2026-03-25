Форум МЕДОВИК: главная встреча лидеров медицинского бизнеса в апреле

2–4 апреля в Москве, на площадке Palmira Art Hotel в гибридном формате состоится пятый форум по маркетингу, цифровизации и управлению в медицине «МЕДОВИК», передает пресс-служба организаторов.

Событие за три дня сможет принять до пятисот участников. Среди спикеров — представители ведущих клиник страны, включая «СМ-Клинику», Lahta clinic, «Медси», «Мать и дитя», EMC, Hadassah, «Клинику Фомина» и другие.

2 апреля стартует со спиддейтинг-сессии МЕДМАХ: команда нативно направит участников игровыми инструментами, поможет в рамках грядущей деловой программы «разбить лед» первого диалога и преодолеть ложный синдром самозванца.

3 и 4 апреля в рамках панельных дискуссий, доступных к свободному онлайн-просмотру, «Аналитика и тренды — медвеллнесс: точки конвергенции HoReCa, Wellness и медицины», «Кейс-осы» и «Медовый спас» эксперты Скилмед (Skillmed) совместно с аудиторией разберут кейсы, представленные в формате серии 20-минутных TEDХов. Будут продемонстрированы внедрения, как новых продуктов и решений, так и факап-кейсов — инструментов и методик, которые не дали ожидаемого результата сразу. Участники получат конкретные рекомендации для доработки и улучшения своих практик — таким образом «коллективный разум» профессионального сообщества помогает проверить гипотезы и протестировать решения в живой отраслевой среде. Требуется регистрация на сайте.

Среди спикеров основных потоков деловой оффлайн-программы по управлению, маркетингу и цифровизации: Егор Сафрыгин (ЕМС), Дмитрий Горнастолев (Медскан, Hadassah), Александра Сидоренкова (Lahta Clinic), Максим Огородов (МЕДСИ), Алексей Остроушко (Будь Здоров), Анна Магерова (Балтмед), Елена Борзова (СМ-Клиника), Ирина Васютенко (Династия).

Рекомендуется к посещению собственникам, генеральным директорам, операционным, финансовым и ИТ-директорам, а также руководителям маркетинговых отделов частных медицинских клиник и центров.

Участие спикерами — бесплатно во всей деловой программе МЕДОВИКа для представителей клиник с их кейсами по оптимизации внутренних и бизнес-процессов. Конкурсный набор экспертных кейсов в деловую программу потоков открыт до 16 марта.

Напомним, что в середине декабря 2025 года платформа Skillmed была отмечена ежегодной отраслевой премией «БИОТЕХ: новые горизонты», которая объединяет лидеров биотехнологий, здравоохранения, инноваций и цифровой трансформации и ежегодно отмечает инициативы, формирующие будущее отрасли. Флагманский проект платформы Скилмед (Skillmed) — форум по управлению, маркетингу и цифровизации в здравоохранении «МЕДОВИК» был назван «Проектом года» за системный подход к созданию профессиональной медиасреды для медицинского сообщества, включая экспертные публикации, аналитические исследования и междисциплинарные дискуссии о цифровизации, управлении клиниками, регуляторных вызовах в этике и экономике.