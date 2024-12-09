Форум инвалидов-колясочников пройдет в Подмосковье 25 декабря

В Подмосковье анонсировано проведение форума инвалидов-колясочников. Принять участие в нем могут представители со всего региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга Лобня.

Участники обсудят обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортном лечением, доступность туристических маршрутов для колясочников, массовый и профессиональный спорт для инвалидов, разработку и внесение изменений в ИПРА, доступность здравоохранения для маломобильных граждан и другие темы.

Принять участие в мероприятии могут все инвалиды-колясочники, проживающие в Московской области.

Регистрацию можно пройти по номеру: +7 (925) 075-61-63.

Предусмотрена организованная доставка участников на социальном такси.

Форум состоится 25 декабря в Доме правительства Московской области по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, 1. Начало — в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.