Форум для женщин-предпринимателей «Мамы. Дети. Бизнес» пройдет в Москве 27 февраля

27 февраля при поддержке Минэкономразвития России пройдет II ежегодный форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес», направленный на развитие женского предпринимательства. Это масштабное образовательное событие объединит более 1 тыс. участниц, предоставит им возможность пройти мастер-классы, обучающие тренинги и обсудить свои проекты с ведущими экспертами страны. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В программе форума — выступления 40 топ-спикеров, индивидуальные консультации с менторами, где участницы получат персональные рекомендации по ведению бизнеса.

Женское предпринимательство активно развивается: за 2024 год в качестве ИП зарегистрировались более 226 тыс. женщин, в качестве самозанятых — 1,7 млн. Росту женского предпринимательства в России способствуют в том числе специальные программы и мероприятия, ориентированные конкретно на поддержку женщин на старте бизнеса. Одним из таких проектов является ежегодный форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес».

«Сегодня в России свой бизнес развивают почти 7 млн женщин. За прошедший год около 2 млн женщин зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. При этом женщины остаются одной из приоритетных групп, в которой мы видим нераскрытый экономический потенциал. На них ориентированы как специальные программы, например «Мама-предприниматель», так и отдельные деловые мероприятия: Евразийский женский форум, форум „Мамы. Дети. Бизнес“, региональные события для потенциальных и действующих предпринимательниц», — заявила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Как отметила замминистра, развитие женского предпринимательства в России происходит под влиянием трех основных факторов. Во-первых, благоприятный налоговый режим для профессиональной деятельности позволяет женщинам легко начать свое дело. Во-вторых, во всех регионах России работают центры «Мой бизнес», которые оказывают предпринимателям консультационную, имущественную и маркетинговую поддержку. В-третьих, существуют специальные государственные программы поддержки, например «Мама-предприниматель», которые предоставляют необходимую помощь. Так, в 2024 году программу прошли более 4 тыс. женщин из 70 регионов России. Также есть образовательные программы, которые помогают женщинам развивать навыки и знания. В декабре стартовал онлайн-трек «ПредприниМАМА», который дал возможность обучиться более чем 5 тыс. женщин. Этот формат позволил участницам из самых отдаленных регионов страны получить доступ к уникальным образовательным материалам и инструментам для старта в бизнесе.

«Более 42% московских предпринимателей — женщины, и мы стремимся поддерживать их на каждом из этапов развития своего дела. Такие площадки, как форум «Мамы. Дети. Бизнес», позволяют выявить лучшие практики женского бизнеса, увидеть тенденции, обменяться опытом. Это очень важно для развития женского предпринимательства как в столице, так и по всей России», — руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Форум станет важной коммуникационной платформой, которая объединит женщин, поможет им расширить проекты и найти баланс между бизнесом и семьей. Это очередной шаг в развитии женского предпринимательства, который укрепляет сообщество мам, желающих совмещать семью и собственное дело. Регистрация уже доступна на сайте мамадетибизнес.рф.

Мероприятие проводится при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации. Организаторами выступают департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и фонд поддержки социальных проектов. Партнером форума-фестиваля является ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.