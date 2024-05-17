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Форум для предпринимателей в Балашихе состоится уже завтра

18 мая в балашихинском парке «Пехорка» состоится двухдневный форум для предпринимателей «Мой бизнес. Скоро лето. 100% Подмосковье». Гостей мероприятия ждет выставка-ярмарка подмосковных брендов. Мероприятие приурочено ко дню предпринимателя, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках форума участники смогут посетить различные мероприятия на открытом воздухе, такие как информационные сессии от приглашенных спикеров, мастермайнды для развития бизнеса, творческие мастер-классы и розыгрыши подарков.

Гости смогут ознакомиться с брендами Московской области и приобрести уникальные товары на выставке-ярмарке. Предприниматели смогут получить консультации от сотрудников центра «Мой бизнес» Подмосковья, узнать больше о мерах поддержки и найти новых партнеров.

Также в рамках форума состоится встреча заместителя председателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой с представителями местного бизнес-сообщества. Участники обсудят актуальные вопросы, способы повышения эффективности работы и оптимизации процессов, а также региональные меры поддержки и возможности сотрудничества.

Форум «Мой бизнес. Скоро лето. 100% Подмосковье» пройдет 18 и 19 мая в подмосковном парке «Пехорка», расположенном по адресу: Московская область, Балашиха, парк Пехорка, ул. Парковая, 4. Для посетителей необходима предварительная регистрация на сайте.

Организаторами мероприятия выступают Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» Подмосковья. Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, в реестр «100% Подмосковье» областные бренды могут попасть с помощью инвестиционного портала Московской области. Пошаговая инструкция для участия в программе размещена на вкладке с одноименным названием «100% Подмосковье».

Информация о мероприятиях для бизнеса Подмосковья доступна на инвестпортале Подмосковья, а также в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.