Форум «Честь имею. Истринский рубеж» впервые прошел на территории Истре

Уникальный Форум «Честь имею. Истринский рубеж» впервые прошел на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея. В знаковом месте, где в 1941 году на подступах к столице были остановлены войска нацисткой Германии, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

Патриотическое мероприятие состоялось в муниципальном округе Истра, став значимым культурным событием года. Фестиваль был организован в рамках Года защитника Отечества при поддержке администрации муниципального округа Истра и ряда общественных организаций.

Масштабный проект объединил усилия множества организаций: общероссийская общественная организация инвалидов

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, фонд поддержки творческих инициатив «Во имя добра», Центр паралимпийского спорта и мотоклуб «Ночные волки».

Встречал гостей народный коллектив «Духовой оркестр им. Р. Д. Олексюка. Также были организованы различные выставки, мастер-классы, полевая кухня, показательные выступления по Самбо.

В программа фестиваля входят:

торжественный митинг;

церемонию возложения цветов;

экскурсию по музейным экспозициям;

работу интерактивных площадок;

демонстрацию боевой техники Таманской дивизии;

историческую выставку-реконструкцию «Русский воин»;

конкурс военно-патриотической песни.

Параллельно с основной программой прошёл круглый стол, посвящённый развитию патриотических инициатив в сфере культуры.

Среди участников — инвалиды-ветераны боевых действий, участники СВО, проходящие реабилитацию в подмосковных центрах, творческие коллективы муниципального округа Истра, а также артисты-вокалисты из Москвы и Московской области.

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