Форум будущего: в Екатеринбурге студенты взламывают системы безопасности

В Екатеринбурге студенты из разных уголков страны участвуют во II Форуме будущего и пытаются взломать смоделированную систему безопасности компании, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

«Мы нашли точку входа, и сейчас мы будем пытаться ее эксплуатировать с целью определения наличия этой самой уязвимости, вот в данный момент коллега по цеху этим занимается», — рассказал участник киберучений Михаил Жмайло.

По его словам, они стремятся «вытащить» пароли, учетные записи или другие чувствительные данные.

В первый день соревнований так называемые белые хакеры, пентестеры, ищут уязвимости в защищенности IT-систем. В пятницу участники, защитники, займутся расследованием для выявления слабых сторон безопасности IT-ресурсов и постараются построить стратегию защиты. Киберполигон разработан Уральским Центром Систем Безопасности.

Форум будущего проходит в Екатеринбурге во второй раз, он продлится до 26 октября. В этом году разработки представляют более 50 компаний. Среди них — умный светофор, новые виды дронов и многое другое.