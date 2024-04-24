Фонтаны в Подмосковье планируется запустить 27 апреля

В Московской области проводится работа по подготовке фонтанов к запуску. Их очищают, проверяют, благоустраивают, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Как следует из презентации министра, запустить фонтаны в Подмосковье планируется 27 апреля.

«У нас 240 фонтанов, 181 фонтан прошел все пуско-наладочные работы, они полностью готовы», — сказал Михаил Хайкин на оперативном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он добавил, что по 51 фонтану пуско-наладочные работы ведутся. Кроме того, на ремонте и реконструкции в регионе сейчас находятся восемь фонтанов, они пока не будут открыты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Лобне ведется благоустройство Центрального городского парка. Работы там начали в декабре 2023 года по президентскому проекту.

«Стараемся учесть все пожелания жителей. Для малышей обустроим здесь детские игровые зоны, для ребят постарше — скейт-парк», — сказал глава области.