Фонтаны в Подмосковье начали готовить к открытию сезона
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
С приходом теплой погоды на территории Московской области началась активная подготовка фонтанов к запуску, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Специалисты коммунальных служб региона приступили к следующим работам:
- ревизия технического состояния фонтанов;
- проверка инженерных коммуникаций;
- чистка элементов фонтанов;
- установка новых форсунок;
- заполнение чаш фонтана водой.
Параллельно проводятся пуско-наладочные работы, чтобы гарантировать бесперебойную работу каждого фонтана, а также осуществляется благоустройство прилегающих территорий с целью создания более комфортного пространства для жителей и гостей региона.
К подготовительным мероприятиям уже приступили в Люберцах, Богородском, Бронницах и Истре.
В Подмосковье расположено более 200 фонтанов, каждый из них играет ключевую роль в благоустройстве городских пространств. Водные объекты служат визуальным украшением, а также увлажняют воздух во время жары.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.