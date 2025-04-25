Фонтаны в Подмосковье начали готовить к открытию сезона

С приходом теплой погоды на территории Московской области началась активная подготовка фонтанов к запуску, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Специалисты коммунальных служб региона приступили к следующим работам:

ревизия технического состояния фонтанов;

проверка инженерных коммуникаций;

чистка элементов фонтанов;

установка новых форсунок;

заполнение чаш фонтана водой.

Параллельно проводятся пуско-наладочные работы, чтобы гарантировать бесперебойную работу каждого фонтана, а также осуществляется благоустройство прилегающих территорий с целью создания более комфортного пространства для жителей и гостей региона.

К подготовительным мероприятиям уже приступили в Люберцах, Богородском, Бронницах и Истре.

В Подмосковье расположено более 200 фонтанов, каждый из них играет ключевую роль в благоустройстве городских пространств. Водные объекты служат визуальным украшением, а также увлажняют воздух во время жары.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.