Коммунальные службы Ногинска расчищают Фонтанную площадь от снега

В Ногинске коммунальные службы круглосуточно убирают снег на Фонтанной площади и других общественных территориях после сильного снегопада.

В Ногинске коммунальные службы продолжают устранять последствия обильного снегопада. Работы ведутся круглосуточно для обеспечения безопасности и комфорта жителей.

В ночные часы основное внимание уделяют расчистке дорог, а затем — подходам к социально значимым объектам, включая школы и больницы. После этого специалисты переходят к уборке дворовых территорий.

На Фонтанной площади, одном из самых оживленных мест города, трудится бригада дворников. Они убирают снег ручными роторами и лопатами, а для очистки больших площадей используют мини-погрузчики и тракторы. Всего задействовано более 50 единиц техники и свыше 70 дворников, работающих бригадами по пять человек.

Собранный снег грузят на самосвалы и вывозят в специально отведенные места для складирования. Это позволяет поддерживать порядок и чистоту в городе даже при сложных погодных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.