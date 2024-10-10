Фонтан в парке «Победа» в Талдомском округе готовят к зиме

16 октября в Московской области закроют сезон фонтанов. Законсервировать планируют и фонтан в парке Победа Талдомского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Консервация фонтанов является неотъемлемой частью подготовки к зиме. Она не только защищает коммуникации и конструкции от неблагоприятных погодных условий, но и позволяет сохранить их внешний вид и функциональность. Для фонтанов с подсветкой также предусмотрено демонтаж светильников.

В процессе консервации производится слив воды, промывка чаш, снятие насадок и установка заглушек, а также проводится продувка трубопроводов и прочистка заборных решеток.

Конструкции водных сооружений также укрываются для защиты от низких температур.

Все фонтаны отключат и начнут их консервацию на зиму: специалисты сольют воду с систем, промоют чаши, трубы продуют — все это поможет защитить оборудование фонтанов от сильных морозов.

В этом году в области работали 240 фонтанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.