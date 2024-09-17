Фонтан с подсветкой установили во дворе обычного многоквартирного дома в Дубне

Пример для подражания — и дом, и двор. Ухоженные клумбы, зеленые газоны, декоративные элементы. Теперь фонтан появился во дворе дома № 34 на улице Карла Маркса в Дубне. Теперь жители дома могут наслаждаться журчанием прозрачных струй воды. А вечером еще включается подсветка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это удивительно!» — говорят жители.

Фонтан небольшой, замкнутого цикла, много воды не потребляет. На его установку ушло более 200 тыс. рублей. Прекрасная идея, которая способна украсить любую дворовую территорию.

В прошлом году дом № 34 по улице Карла Маркса получил статус «Дом образцового содержания». Совет дома, который возглавляет председатель городской ассоциации многоквартирных домов Раиса Гуляева, принял решение идти дальше. С помощью управляющей компании фонтан установили, проложили кабель, провели воду. Дополнительно с жильцов ничего не собирали — нужную сумму взяли из статьи «На содержание и ремонт».

«Нужно продолжать совершенствоваться. И совет дома на этот год запланировал установить фонтан. Если хотите, да, мы хотели удивить! Причем, удивить так, чтобы другие этого захотели. Ведь задача-то в этом состоит. Не только самим любоваться, а, чтобы и другие захотели делать так же в своих дворах», — пояснила председатель совета дома № 34 по улице Карла Маркса Раиса Гуляева.

Она отметила, что есть еще одна задумка для воплощения — аллея с парковыми скульптурами. Идея будет рассмотрена на ближайшие годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.