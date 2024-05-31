Фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье получил за год свыше 15 тыс обращений

«Свыше 15 тыс. обращений, почти 60 социальных координаторов по всему региону, выдано порядка 300 удостоверений боевых действий — все эти результаты являются итогом слаженной работы всего коллектива фонда. Погружение в проблему каждого бойца позволяет чутко и индивидуально оказать помощь, которая порой бывает так необходима», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В 2023 году по указу президента создан госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», основной целью которого является персональное соцсопровождение ветеранов спецоперации и их семей.

«За этот год к нам обратились за помощью более 11,5 тыс. человек и это не просто цифры. Каждое обращение — это конкретный боец, его семья и ситуация, которая требует помощи. Мы видим результаты своей работы и гордимся ими», — сказала руководитель филиала Ольга Ермакова.

В здании фонда собрались десятки гостей, среди которых были ветераны боевых действий, семьи бойцов, находящихся на передовой и те, кто стоял у истоков формирования фонда. На мероприятии наградили заслуженных личностей в благодарность за их вклад в развитие фонда.

«В первую очередь хотела сказать огромное спасибо всем сотрудникам фонда — и от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, и от себя лично. Низкий вам поклон! Отдельные слова благодарности руководителю подмосковного филиала Ольге Ермаковой — всегда, когда сюда приходишь, ощущаешь тепло и домашний уют. Желаю оставаться одной большой семьей — и друг для друга, и для всех, кто посещает Фонд», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

По ее словам, «Волонтеры Подмосковья» работают во всех округах, оказывают помощь участникам СВО и их семьям в решении бытовых вопросов, приносят продукты, помогают по дому.

Швелидзе добавила, что в Фонде организовали два телемоста с передовой, чтобы герои могли увидеться и пообщаться с женами и матерями.

«Мы и дальше готовы во всем вас поддерживать», — заключила министр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном филиале к каждому человеку, семье — индивидуальный подход.

«Чаще всего бойцы и их близкие обращались по поводу получения удостоверения ветерана боевых действий, выплат за участие в спецоперации, реабилитации», — добавил Воробьев.