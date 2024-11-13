Фонд капремонта завершает ремонт кровель в Рузском городском округе

Спустя неделю Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко вновь встретился с жителями дома № 16А на ул. Попова в поселке Колюбакино. Здесь, по причине нерадивого подрядчика, не был завершён капитальный ремонт кровли по программе Фонда капитального ремонта, в связи с чем несколько квартир были повреждены из-за протечки крыши, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Было оперативно принято решение о смене строительной компании, и новая тут же приступила к выполнению необходимых работ.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко вместе с первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области Алексеем Барановым и представителями строительного контроля ГБУ МО «УТНКР» проверил ведущиеся работы и обговорил с жителями сроки и дальнейшие действия по работе со страховой компанией, в связи с повреждением имущества.

«На сегодняшний момент кровельные работы выполнены не до конца, готовность 80%. Новому подрядчику требуется ещё время. Договорились с жителями встретиться дополнительно. Что касается возмещения ущерба: Управление судебно-претензионной работы Фонда капитального ремонта и управляющая организация совместно обходят собственников пострадавших квартир (их 23) и оказывают помощь жителям в подаче документов в страховую компанию для выплаты денежной компенсации», — прокомментировал Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Также он напомнил, что претензии к предыдущей подрядной организации ООО «Свайтек М» были не только по дому в Колюбакино, но и по другим 4 объектам, где работы уже завершены.