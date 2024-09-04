Фонд капремонта Подмосковья приглашает на работу специалистов
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Фонд капитального ремонта Московской области приглашает амбициозных и активных специалистов присоединиться к своей команде. В рамках расширения инженерного центра объявлен набор на ключевые должности в Москве и Мариуполе (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.
На территории Москвы открыты следующие позиции:
- Руководитель сметного отдела с заработной платой 300 тыс. рублей;
- Инженер-сметчик с заработной платой 200 тыс. руб. (возможна удаленная работа);
- Руководитель отдела проектирования с заработной платой 300 тыс. рублей;
- Главный инженер проекта (ГИП) с заработной платой 350 тыс. руб.;
- Инженер-конструктор с заработной платой 300 тыс. руб. (возможна удаленная работа).
- На территории Мариуполя (ДНР) открыты следующие вакансии:
- Инженер ПТО с заработной платой от 200 тыс. руб.;
- Делопроизводитель с заработной платой 100 тыс. руб.
Фонд капитального ремонта Московской области предлагает уникальные возможности для карьерного роста, участия в крупных проектах и работы в дружной и профессиональной команде.
Для замещения вакантных должностей обращаться по телефону: 8(495)104-28-28 (доб. 454), Татьяна Александровна Пунтус.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.
«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.