Фонд капремонта Подмосковья приглашает на работу специалистов

Фонд капитального ремонта Московской области приглашает амбициозных и активных специалистов присоединиться к своей команде. В рамках расширения инженерного центра объявлен набор на ключевые должности в Москве и Мариуполе (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

На территории Москвы открыты следующие позиции:

Руководитель сметного отдела с заработной платой 300 тыс. рублей;

Инженер-сметчик с заработной платой 200 тыс. руб. (возможна удаленная работа);

Руководитель отдела проектирования с заработной платой 300 тыс. рублей;

Главный инженер проекта (ГИП) с заработной платой 350 тыс. руб.;

Инженер-конструктор с заработной платой 300 тыс. руб. (возможна удаленная работа).

На территории Мариуполя (ДНР) открыты следующие вакансии:

Инженер ПТО с заработной платой от 200 тыс. руб.;

Делопроизводитель с заработной платой 100 тыс. руб.

Фонд капитального ремонта Московской области предлагает уникальные возможности для карьерного роста, участия в крупных проектах и работы в дружной и профессиональной команде.

Для замещения вакантных должностей обращаться по телефону: 8(495)104-28-28 (доб. 454), Татьяна Александровна Пунтус.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.