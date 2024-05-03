ФОМ: 83% россиян положительно оценивают работу Путина

сегодня в 16:13

Опрос показал, что 83% жителей страны положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина, следует из данных на сайте Фонда общественного мнения (ФОМ).

11% респондентов затруднились оценить работу главы государства, а 6% сказали, что относятся к ней скорее плохо.

Также на вопрос о доверии российскому лидеру 83% опрошенных ответили, что скорее доверяют ему. 9% затруднились ответить, а 8% заявили о недоверии.

Работу отечественного правительства положительно оценивают 58% респондентов, скорее отрицательно — 24%, затруднились ответить — 18%.

ФОМ провел опрос 26–28 апреля. В нем участвовали 1,5 тыс. человек из 104 населенных пункта, расположенных в 53 субъектах страны.