Фольклорный праздник в Дзержинском объединил воспитанников детского сада

сегодня в 16:00

В рамках реализации проекта «Предшкола: стандарт детского сада» на тематической неделе «Взаимодействие с родителями», в подготовительной группе дошкольного отделения «Умка» МБОУ «Гимназия № 5» городского округа Дзержинский прошел фольклорный досуговый праздник, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенность этого мероприятия заключается в том, что в подготовке участвовали не только воспитатели и дети (6+), но также родители (законные представители). Ребята пели русские песни, танцевали народные танцы, играли. А взрослые позаботились, чтобы на празднике были вкусные пирожки и ароматный каравай.

Праздник получился ярким и колоритным. Воспитатели старались приобщить детей к истокам национальной культуры, сохранению её традиций.

В конце мероприятия было чаепитие с пирогами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.