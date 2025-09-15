Фокусник из Шатуры стал победителем отборочного этапа конкурса «Маги в парках»
Фото - © Сергей Плеханов
В Зарайском центральном парке культуры и отдыха прошел фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Зрители стали свидетелями конкурсных выступлений фокусников и иллюзионистов Московской области, которые боролись за главный приз фестиваля — возможность выступить в представлении братьев Сафроновых.
Победителями заключительного отборочного этапа конкурса стали Артем Попов, Александр Фролов и Лев Чистяков.
Александр Фролов — участник специальной военной операции и профессиональный фокусник.
Александр добровольно отправился на передовую в сентябре 2022 года. В марте 2023 года он попал под артобстрел, получил баротравму, контузию и потерял речь. После лечения речь восстановилась, хотя проблемы со слухом остались. Несмотря на травмы, он вернулся к мирной жизни и продолжает радовать людей фокусами.
Фокусы стали для Александра не только профессией, но и способом общения с людьми. После возвращения из зоны СВО он сменил камуфляж на костюм и бабочку.
На сцене парка в Зарайске Александр показал сценический номер с кубиками Рубика. В номинации «микромагия» фокусник представил карточный номер, который, как сообщил Александр, удивит даже скептика. И это удалось!
Александр Фролов представит Шатуру на гала-концерте в Красногорске, где будут определены победители проекта.