ФОК с экстрим-парком появится в «Былинкино» уже следующим летом

Сумма выплат составит до 10 млн рублей. Деньги можно будет потратить на развитие туристического направление бизнеса.

По словам руководителя КФХ «Былинкино» Елены Головащенко, компания впервые участвовала в таком конкурсном отборе и рада, что проект получил поддержку государства.

«Сельское хозяйство — финансово емкий бизнес. Деньги постоянно нужно вкладывать в развитие сыроварни, на содержание животных и т. д. Собственных средств на развлекательную инфраструктуру уже не хватает. А она нам необходима, ведь у нас уже создано туристическое пространство, которое постоянно нужно совершенствовать, наполнять новыми объектами, чтобы гостям было интересно, увлекательно и радостно бывать у нас. Так что этот грант — очень своевременная и крайне необходимая помощь», — рассказала она.

В компании ожидают, что уже к следующему летнему сезону на территории турбазы заработает новый уличный физкультурно-оздоровительный комплекс с веревочным парком, а также будет существенно расширена лодочная станция.

Турбаза «Былинкино» развивается поступательно и в соответствии с утвержденным проектом планировки. На территории уже есть открытая спортивная площадка, где можно играть в футбол, волейбол и другие командные игры. Есть детский городок. Обустроена набережная и спуски к воде. Действует «клуб любителей петанка», где на специально оборудованной площадке можно проводить петанк-турниры различного уровня сложности. Можно взять в аренду велосипеды, самокаты, гироскутеры и другое спортивное снаряжение. Можно купаться, рыбачить, овладевать азами сапбординга или просто кататься на лодках.

«Теперь сможем закупить еще и катамараны. Создадим экстрим-парк, где дети разных возрастов смогут испытывать себя на лазалках и полосах препятствий», — отметила Елена Головащенко.

Она подчеркнула, что «Былинкино» — место в первую очередь для семейного времяпрепровождения, поэтому в компании такое большое внимание уделяют обустройству именно детских и спортивных зон.

Одним из главных преимуществ нового физкультурного центра станет его универсальность и всепогодность. Площадку, отведенную под объект, оборудуют тренажерами, местами для хранения инвентаря, но главное — крышей, что позволит гостям заниматься здесь в любую погоду. Начать строительные работы в компании планируют уже в ближайшее время.

«Это было хорошее лето для нас. Было много экскурсий и мероприятий. У нас проводили и выпускные, и свадьбы, и семейные торжества. Когда же настанет промозглая осенняя погода и люди предпочтут оставаться дома, мы с головой окунемся в стройку», — заключила глава КФХ «Былинкино».