ФНС заблокировала все счета писателя Дмитрия Быкова* за долг в 104 рубля

Интересно, что сумма задолженности писателя, из-за которой произошла блокировка, составила 103,95 рубля. По данным издания, по состоянию на 30 марта счета Быкова* считаются разблокированными.

Сейчас писатель живет в США и преподает в Корнелльском университете. В июле 2022 года он был занесен в перечень иностранных агентов в РФ. Данное решение в суде Быков* не оспаривал.

В 2023 году из-за антироссийских высказываний Быкова* продажа книг под его авторством была приостановлена.

Писателя не раз штрафовали за нарушение правил работы иноагента. Более того, в 2024 году он получил штраф за участие в деятельности нежелательной международной организации.

*Признан иноагентом на территории России.