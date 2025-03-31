ФНС заблокировала все счета писателя Дмитрия Быкова* за долг в 104 рубля
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Банковские счета писателя Дмитрия Быкова* заблокированы федеральной налоговой службой (ФНС). Данное решение было принято 28 марта, сообщает Постньюс.
Интересно, что сумма задолженности писателя, из-за которой произошла блокировка, составила 103,95 рубля. По данным издания, по состоянию на 30 марта счета Быкова* считаются разблокированными.
Сейчас писатель живет в США и преподает в Корнелльском университете. В июле 2022 года он был занесен в перечень иностранных агентов в РФ. Данное решение в суде Быков* не оспаривал.
В 2023 году из-за антироссийских высказываний Быкова* продажа книг под его авторством была приостановлена.
Писателя не раз штрафовали за нарушение правил работы иноагента. Более того, в 2024 году он получил штраф за участие в деятельности нежелательной международной организации.
*Признан иноагентом на территории России.