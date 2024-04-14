Флорист рассказала, какие растения лучше всего держать в спальне

«Например, пальмовые и разные виды фикусов хорошо очищают воздух. У фикуса есть разновидности с крупными листьями, а есть с небольшими — для спальни больше подойдет мелколистный фикус. Среди пальмовых для спальни больше подойдет драцена с мелкой листвой, нежели юкка с крупными листьями».

Серафима Агеенко Флорист