Флорист рассказала, какие растения лучше всего держать в спальне
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Флорист Серафима Агеенко рассказала, что для более комфортного сна в спальне лучше всего ставить нецветущие зеленые растения с хорошей листвой небольшого размера, сообщает радио Sputnik.
«Например, пальмовые и разные виды фикусов хорошо очищают воздух. У фикуса есть разновидности с крупными листьями, а есть с небольшими — для спальни больше подойдет мелколистный фикус. Среди пальмовых для спальни больше подойдет драцена с мелкой листвой, нежели юкка с крупными листьями».
Серафима Агеенко
Флорист
Также Агеенко посоветовала поставить в спальню спатифиллум, или «женское счастье», фиалку, хлорофитум.
Эксперт рекомендовала отказаться от хранения в спальной комнате растений, обладающих сильным запахом и выделяющих аллергены. Сюда относятся лилии, горшечные розы, хризантемы, орхидеи и прочие.