Флорист рассказала, как не нарваться на старые цветы перед 8 Марта

В преддверии 8 Марта в цветочных салонах начинается традиционный предпраздничный ажиотаж, поэтому возрастает риск получить некачественный букет, который простоит недолго и огорчит избранницу. Профессиональный флорист Татьяна рассказала, какие хитрости используют продавцы цветов и как не попасться на их уловки, сообщает kp.ru .

По словам флориста, пожухлый букет можно оживить с помощью «эффекта бани» всего за полчаса.

«Подрезаем стебли секатором, наливаем в вазу кипящую воду и ставим в нее охапку. Поверх плотно завязываем мусорный пакет, чтобы создать эффект бани, а через 5-10 минут отправим в холодную воду и даем „напиться“», — поделилась Татьяна.

По ее словам, после такой процедуры цветы продавать можно еще 2 дня. Если лепестки, листья и бутоны совсем высохли, их просто обрывают, чтобы не выдать реальное состояние.

Также флористы используют глиттер для покрытия цветов, однако этот способ, наоборот, сокращает срок жизни растений, о чем лучше предупредить клиента. Такой букет проще продать «заезжему» клиенту или тому, кто полностью полагается на выбор флориста, заявила специалист. По ее словам, «развести» на дорогой букет проще всего «хмельных романтиков».

Еще один способ спрятать несвежие цветы — поместить их вглубь большой композиции, поэтому при покупке больших букетов в корзинах или пакетах стоит иметь это в виду, ведь заплатить придется за каждый стебель, предупредила флорист.

Чтобы избежать подобных неприятностей, она посоветовала самостоятельно выбирать цветы и внимательно следить, как собирают букет, а еще — заглядывать в сердцевины, обращать внимание на края лепестков и листьев.