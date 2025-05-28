Флирт убивает: как заигрывания партнера с другими влияют на чувства

Иногда флирт воспринимается как обычная форма общения — легкий комплимент, дружелюбная улыбка, невинная шутка. На первый взгляд — ничего серьезного. Люди часто называют это «естественным обаянием» или «привычкой быть открытым». Однако в близких отношениях, где есть договор о верности, такие жесты могут восприниматься иначе — особенно если они происходят на глазах у партнера, рассказала РИАМО практический психолог, специалист по отношениям, консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова.

«Когда один из пары регулярно проявляет внимание к другим — чуть более личное, чуть более многозначительное, чем просто вежливость, — у другого может возникнуть ощущение отстраненности, неуверенности и внутреннего напряжения. Это не про ревность в ее карикатурной форме. Это про то, что в паре появляется третье лицо — не человек, а пространство, в которое начинают уходить внимание, интерес и энергия одного из партнеров», — объяснила Богунова.

Флирт — это вопрос уважения

По ее словам, важно понимать: речь не о контроле или ограничениях, а о границе, которую в отношениях важно соблюдать, — границе эмоциональной безопасности. Потому что флирт — даже если он не переходит определенную черту — может восприниматься как сигнал: «Ты для меня не единственный», что подрывает доверие. Не потому, что кто-то слишком чувствителен, а потому что между двумя людьми уже есть связь — и она нуждается в уважении.

«Мужчины и женщины одинаково могут испытывать болезненные чувства, когда партнер заигрывает с другими. Это не вопрос пола. Это вопрос уважения, включенности и понимания того, как наши действия отражаются на другом. И если флирт вызывает напряжение в паре — это не случайность. Это повод остановиться и честно посмотреть, что за этим стоит», — рассказала психолог.

Заигрывания — удар по психике партнера

Когда партнер флиртует с кем-то на глазах у вас — пусть даже «в шутку» или «по-дружески» — это часто воспринимается не как безобидное поведение, а как предательство. Не потому, что был факт измены, а потому что возникает ощущение: «Я больше не значим(а)». Психика не ищет рациональных объяснений — она фиксирует: партнер эмоционально открылся не мне.

«Предательство — это не всегда про измену. Это про то, что нарушает внутреннюю безопасность. Во флирте — даже случайном — есть элемент эмоциональной вовлеченности, направленный не на партнера. Это ощущается как исключение — будто человек, рядом с которым ты стоишь, выбирает не тебя. Даже если физически вы вместе, психологически он уже с другим», — рассказала эксперт.

Парадокс в том, что флирт может быть легким, ненавязчивым, ничем не «опасным». Однако психика не анализирует факты, она регистрирует ощущения: ты рядом, но не со мной. И это вызывает ту же реакцию, что и предательство — боль, сомнение в собственной ценности, тревожный сигнал: в отношениях что-то нарушилось.

Как работает восприятие пренебрежения в паре

Пренебрежение в паре — это необязательно громкие слова или жестокие поступки. Оно может звучать в интонации, проявляться в «забытых» просьбах, флирте, в том, что один из партнеров эмоционально как будто выходит из контакта. Это и есть главная проблема — поведение не кажется катастрофой, но накапливается, как капля за каплей, превращаясь в хроническое чувство: «Меня не слышат», «Я не важен».

«Психика воспринимает такое пренебрежение как постепенную потерю связи. Появляется ощущение: мои чувства — это „слишком много“, мои реакции — „неадекватны“, мои потребности — „мешают“. И человек начинает молчать. А за молчанием приходит дистанция. А за дистанцией — одиночество, которое уже не всегда можно преодолеть словами», — подчеркнула специалист.

Восстановить контакт можно — но только если оба признают, что флирт, невнимание, игнорирование — это не пустяки, а сигналы. И что за внешне легким поступком может стоять глубинная трещина — ту, что часто не видно снаружи, но больно чувствуется внутри, заключила Богунова.