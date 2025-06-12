Флешмоб, приуроченный ко Дню России, прошел в ступинском парке

Танцевальный флешмоб, посвященный главному государственному празднику нашей страны — Дню России, состоялся на стадионе «Темп» парка культуры и отдыха имени Николая Островского. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

В патриотическом мероприятии приняли участие молодогвардейцы, воспитанники центров «Армеец» и «Арион», отделения футбола спортивной школы «Ока», молодежные бригады, волонтеры Подмосковья, ребята из лагерей дневного пребывания с наставниками, активисты «Единой России».

День России отмечается ежегодно 12 июня. Это праздник свободы, независимости, мира и согласия граждан России, величия и силы нашей страны. Это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Отчизны.

«В рамках патриотической акции ко Дню России наша молодежь, а это более 300 человек, приняли участие в танцевальном флешмобе, посвящённом главному государственному празднику в стране, символу национального единения. В этот день хочу пожелать гордиться тем, что мы — россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Желаю всем процветания и благополучия!» — сказала Оксана Шишкова, заместитель начальника управления культуры и молодежной политики — начальник отдела по работе с молодежью.

Мероприятие, состоявшееся по инициативе Молодежного центра, стало замечательным поводом напомнить каждому жителю о значении праздника, важности сохранять историческое, культурное и духовное наследие нашей многонациональной страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.