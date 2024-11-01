Флэшмоб Молодой гвардии провели на стадионе «Леон Арена» в Раменском

В преддверии Дня народного единства на стадионе «Леон Арена» в Раменском провели флэшмоб Молодой гвардии «Единой России». Более 200 человек собрались сегодня, несмотря на дождливое утро, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Молодые люди под сопровождение патриотических композиций вышли на поле с символикой Российской Федерации. Участники развернули 40-метроввый флаг нашей страны. Музыкальное сопровождение обеспечили артисты Раменского округа: Дмитрий Фадеев с композицией «Время хороших людей» и Александр Шеховцов с композицией «Вперед Россия».

Кроме того, участники акции выстроили фразу «Мы — Россия».

С приветственным словом к присутствующим обратились первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Ермаков и руководитель фракции «Единая Россия» Нина Широкова.

«Флешмоб организован по инициативе нашей молодежи. Считаю такие мероприятия необходимы, они объединяют ребят. Сегодня, чтобы провести эту патриотическую акцию, здесь собрались молодые люди — студенты и старшеклассники раменских школ», — отметил Юрий Ермаков.

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