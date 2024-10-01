Флешмоб мам «Танцы объединяют» состоится в Раменском

Событие в нашем городе проводят активные многодетные мамы Алена Комар и Татьяна Щепеткова. Алена взяла на себя все организационные вопросы, а Татьяна занимается хореографией. Также в их команде фотографы, видеографы, да и каждая участница вкладывает во флешмоб частичку себя.

В этом году танец особенный — он состоит из кусочков предыдущих лет. Девушки уже репетируют. Делают это на Чернавских прудах и других локациях города. Тем не менее присоединится к флешмобу еще можно. Организаторы даже сделали видео инструкцию, и все движения можно разучиться самостоятельно дома.

Сам флешмоб состоится 6 октября в 10-00. Участницы соберутся на Чернавке. Алена Комар рассказала: «Предыдущие четыре года мы там репетировали, и это место стало для нас знаковым. Поэтому решили провести флешмоб там».

Кстати, прийти и посмотреть на танец тоже можно, ведь это поддержит участниц. После танца организаторы соберут видео со всей России и сведут в один красивый клип. Но не дело не только в красоте, ведь главная цель флешмоба –поддержать материнство.

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