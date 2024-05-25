Флагманская площадка рыбной недели в Москве развернулась на ВДНХ

Одна из главных площадок восьмого фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» развернулась на ВДНХ, где гостей ждут масштабный рыбный рынок и изысканные блюда из морепродуктов и маяки, рассказали в пресс-службе «Московских сезонов».

Площадка на ВДНХ у фонтана «Каменный цветок» включает рыбный рынок на 500 кв. м, работающий с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 21:00 в выходные. Здесь можно купить свежую рыбу и морепродукты, включая корюшку, кету, треску, камбалу, крылья ската, гребешки и морских ежей. Ассортимент разделен на пять отделов: замороженная рыба, охлажденная рыба, крабы и морепродукты, копченая рыба и сельдь.

На площадке можно попробовать блюда, приготовленные лучшими поварами Москвы, такие как устрицы, крабовые клешни, кальмар-гриль и бриош с крабом. В «Доме российской кухни» проходят гастрономические представления и мастер-классы от известных шеф-поваров, включая премьеры новых блюд.

Для детей проводятся мастер-классы по рисованию морских обитателей и созданию водных пейзажей. На площадке установлены макеты знаковых маяков России, где можно узнать историю российского рыболовства и судоходства.

Подробнее — на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».