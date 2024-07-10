Физтех-колледж Долгопрудного начал набор студентов на новую специальность
Фото - © Министерство образования Московской области
Физтех-колледж городского округа Долгопрудный в этом году объявил о наборе студентов на новую специальность — «Мехатроника и мобильная робототехника». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
«Мехатроника и мобильная робототехника» — это новая и востребованная специальность. Высококвалифицированные специалисты в этой области востребованы в сфере автоматизации производства, разработке автономных транспортных средств и в других инновационных отраслях.
Студенты, выбравшие эту специальность, будут развивать следующие профессиональные компетенции: разработка и моделирование мехатронных систем; технология программирования мехатронных систем; электрические машины и электроприводы; техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем.
С более подробной информацией о процессе поступления и условиях обучения можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения.
Приемная комиссия работает по адресу: г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.