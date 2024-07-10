Физтех-колледж Долгопрудного начал набор студентов на новую специальность

сегодня в 14:04

Физтех-колледж городского округа Долгопрудный в этом году объявил о наборе студентов на новую специальность — «Мехатроника и мобильная робототехника». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Мехатроника и мобильная робототехника» — это новая и востребованная специальность. Высококвалифицированные специалисты в этой области востребованы в сфере автоматизации производства, разработке автономных транспортных средств и в других инновационных отраслях.

Студенты, выбравшие эту специальность, будут развивать следующие профессиональные компетенции: разработка и моделирование мехатронных систем; технология программирования мехатронных систем; электрические машины и электроприводы; техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем.

С более подробной информацией о процессе поступления и условиях обучения можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения.

Приемная комиссия работает по адресу: г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.