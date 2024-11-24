Физрук из Подольска стала лауреатом конкурса «Учитель здоровья России"

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Подмосковный физрук вошла в пятерку лучших по профессии

Преподаватель физической культуры из Подольска Иннеса Грызунова стала лауреатом конкурса «Учитель здоровья России - 2024».

Успеваемость ее учеников составляет 100 %, воспитанники показывают высокие результаты в конкурсах и олимпиадах на муниципальном и региональном уровнях. На региональном этапе конкурса «Учитель здоровья России - 2024» она вошла в пятëрку лучших.

Педагог ведëт методическую работу, руководит школьным объединением учителей физической культуры, является наставником молодых специалистов и студентов-практикантов. С 2019 года возглавляет школьное отделение «Юнармия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.