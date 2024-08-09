Физкультура или еда: как работники в РФ проводят обеденный перерыв

Последнее исследование показало, что люди разного пола в России выбирают разные дела во время обеденного перерыва на работе, сообщает «ФедералПресс» .

Так, 71% женщин и 68% предпочитают, собственно, поесть, это самый распространенный способ. Однако прогулку на свежем возрасте выбирают 37% женщин и 19% мужчин, соцсети читают 35% представительниц прекрасного пола, а среди мужчин развлекаются таким образом лишь 16%.

Кроме того, 10% мужчин ходят в спортзал или самостоятельно проводят физкультминутку, среде женщин таким образом проводят перерыв лишь 6%. Еще 10% представителей сильного пола и 4% женщин могут уснуть во время обеда. Компьютерные игры выбирают 8% мужчин и всего 2% девушек.

Среди других видов активностей респонденты называли чтение книги или газеты, просмотр кино и сериалов, вязание и другой , hand-made и даже настольные игры с коллегами, а также личные телефонные звонки, обучение и выполнение домашних заданий.