Физик Зенченко объяснил, как спасти телефон после падения в воду

Старший преподаватель РТУ МИРЭА Николай Зенченко посоветовал сразу выключить смартфон после падения в воду. Класть устройство в рис не стоит, сообщает RT .

Отдых у воды и на природе опасен для электроники не только из-за влаги. Песок царапает корпус, попадает в разъемы, динамики и кнопки, а вместе с водой может вызвать коррозию и поломки.

Зенченко пояснил, что в первые минуты нужно прекратить подачу питания: выключить смартфон, не нажимать кнопки, не проверять экран и не подключать зарядку. Вода, особенно соленая, грязная или хлорированная, повышает риск короткого замыкания.

После этого специалист рекомендовал снять чехол, вынуть лоток сим-карты и карту памяти. Видимую влагу нужно промокнуть мягкой безворсовой тканью. Если на корпусе есть песок, сначала следует убрать твердые частицы, чтобы не поцарапать экран.

Разъемы, динамики и микрофоны нельзя чистить силой. Телефон можно подержать портами вниз и слегка постучать им о ладонь, затем оставить выключенным в сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха на 24-48 часов. Микроволновку, духовку, батарею и фен использовать нельзя.

Если смартфон попал в морскую воду, бассейн, лужу или напиток, одной сушки может не хватить. Соли, сахар и хлориды продолжают разрушать контакты, поэтому устройство лучше отнести в сервисный центр.

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