Физик-экспериментатор раскрыл, откуда в ракушке шум моря

Люди верят, что, если приложить к уху раковину моллюска, можно услышать шум моря. Однако это не соответствует действительности, рассказал физик-экспериментатор Виталий Бобышев. Об этом сообщает РЕН ТВ .

В ракушке появляется звук, который исходит от разных явлений, окружающих человека. Такой шум проникает в ракушку, много раз отражается, перемешивается и возвращается обратно.

Именно этот звук ухо воспринимает в качестве шума моря. Однако с ним тот никак не связан.

Если нужно услышать, что творится у соседей, можно приложить к стене стакан. Также можно прикоснуться к стене ухом. В обоих случаях будет хорошо слышно то, что происходит в другой квартире.