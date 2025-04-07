Fix Price очистил берега двух рек в Мытищах

Уборка прибрежной территории проводилась в рамках программы социальной ответственности компании «Вместе для добрых дел», совместно с Министерством природных ресурсов Подмосковья и проектом «Вода России».

Весной особенно заметно, какое количество мусора просто выкидывается на улицу, зато погодные условия зачастую позволяют организовать комфортную и качественную уборку территорий. В эту субботу компания Fix Price провела очистку берегов сразу двух рек в подмосковных Мытищах. Чтобы справиться с такой большой площадью прибрежных территорий рек Борисовка и Сукромка, было привлечено 100 волонтеров. Компания обеспечила их всем необходимым оборудованием и расходными материалами для субботника, а также горячей едой.

Компания Fix Price делает большой упор на тему экологии и выделяет ее, как одну из приоритетных в рамках программы социальной ответственности «Вместе для добрых дел». Программа работает по стратегии регулярной реализации локальных запросов, чтобы помочь решить как можно больше затруднительных ситуаций.

Направить идею о добром деле в своем городе может каждый желающий через открытую форму обратной связи на сайте.

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