Министерство просвещения России решило сохранить Всероссийскую олимпиаду школьников по экологии. Ранее об этом решении сообщила бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, курировавшая вопросы экологии. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, Всероссийская олимпиада по экологии — одно из важнейших мероприятий в сфере экологического образования и просвещения, которое помогает школьникам глубже изучить предмет и, возможно, в дальнейшем выбрать профессию эколога.

«В последнее время в стране проходила оживленная дискуссия по поводу инициативы об отмене олимпиады. У авторов этой инициативы были свои соображения, однако в целом подавляющее большинство экологов и педагогов, а главное, самих школьников, выступили за сохранение мероприятия. Сохранение олимпиады — ожидаемое и очень верное решение, особенно в таких регионах, как Подмосковье, где школьники активно принимают участие в олимпиадах всех уровней и добиваются отличных результатов. Поэтому мы со своей стороны также поддержали решение сохранить Всероссийскую экологическую олимпиаду», — отметил Фирсов.

Ранее стало известно, что вопрос сохранения мероприятия обсуждался на встрече Виктории Абрамченко с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, после чего в своем Telegram-канале Абрамченко написала: «Хочу вас заверить: в следующем учебном году олимпиада по экологии пройдет в обычном режиме, как привыкли дети и учителя. Это информация от Минпросвещения России». За сохранение олимпиады выступил также глава Минприроды России Александр Козлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.