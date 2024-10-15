Фирмы медиагруппы «Патриот» Евгения Пригожина ликвидированы — «Кепка Пригожина»
Фирмы, ранее входившие в медиагруппу «Патриот» покойного бизнесмена Евгения Пригожина, ликвидированы. Соответствующее решение приняло руководство компании, сообщается в Telegram-канале «Кепка Пригожина».
В заявлении говорится, что «через школу „Патриота“» прошли специалисты из разных отраслей, которые работают на государственных постах и добились успеха в бизнесе.
«Это был увлекательный проект, с нуля выросший в лучший русский медиахолдинг», — добавляется в публикации.
Всем причастным к «Патриоту» пожелали успехов и удачи. Пост заканчивается фразой «пришло время двигаться дальше».
Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в авиакатастрофе в Тверской области, ему было 62 года. Предприниматель владел группой компаний «Конкорд» и создал ЧВК «Вагнер».