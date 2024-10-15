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Фирмы, ранее входившие в медиагруппу «Патриот» покойного бизнесмена Евгения Пригожина, ликвидированы. Соответствующее решение приняло руководство компании, сообщается в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

В заявлении говорится, что «через школу „Патриота“» прошли специалисты из разных отраслей, которые работают на государственных постах и добились успеха в бизнесе.

«Это был увлекательный проект, с нуля выросший в лучший русский медиахолдинг», — добавляется в публикации.

Всем причастным к «Патриоту» пожелали успехов и удачи. Пост заканчивается фразой «пришло время двигаться дальше».

Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в авиакатастрофе в Тверской области, ему было 62 года. Предприниматель владел группой компаний «Конкорд» и создал ЧВК «Вагнер».