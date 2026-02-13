Финский залив ждет рекордное обледенение за последние 10 лет

В текущем зимнем сезоне Финский залив может столкнуться с максимальным уровнем обледенения за последние десять лет, сообщает «Царьград» со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

Ледяная зима быстро наступает, особенно в Финском заливе, где в начале февраля льда уже больше, чем за последние десять лет. Сейчас лед присутствует вдоль финского побережья на крайнем западе, вплоть до Архипелагового моря.

Согласно предоставленным данным, аналогично масштабное обледенение фиксировалось ранее лишь зимой 2011 года — в период, когда полностью замерзла северная часть Балтийского моря.

Гляциолог Финского метеорологического института Алекси Арола отметил, что на данный момент объем льда в Финском заливе существенно выше средних значений, которые регистрировались на протяжении последних двух десятилетий.

