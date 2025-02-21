Финплатформа Т1 внедрена в инфраструктуру банка ВТБ

Финплатформа Т1 интегрирована в ИТ-инфраструктуру банка ВТБ, став одним из ключевых элементов его технологического ландшафта. На ее основе разрабатывается большинство информационных систем банка, включая критически важные компоненты автоматизированной банковской системы (АБС), такие как обработка платежей и переводов, сообщает пресс-служба Т1.

К концу 2025 года планируется перенести на эту платформу всю оставшуюся функциональность АБС.

Внедрение платформы позволило сократить сроки запуска новых банковских продуктов до 2-4 недель, что значительно быстрее прежних шести месяцев. Это дает возможность быстрее адаптироваться к изменениям на финансовом рынке. Кроме того, переход на финплатформу Т1 способствовал ускорению разработки, повышению эффективности процессов и увеличению числа транзакций на одного клиента.

«Финплатформа Т1 успешно показала себя во время нагрузок высокого сезона, которые вдвое превысили параметры прошлого года. При этом решение, в отличие от предыдущей автоматизированной банковской системы, полностью независимо от иностранного ПО. Таким образом, переход на разработку ИТ-холдинга Т1 позволит нам нарастить эффективность процессов, повысить стабильность работы и предлагать клиентам актуальные и персонализированные продукты», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Платформа, созданная на основе микросервисной архитектуры, объединяет более 400 ИТ-сервисов и автоматизированных систем, обеспечивая их seamless-интеграцию и единые стандарты работы. Это ускоряет обмен данными, повышает производительность и создает единую цифровую экосистему, способную гибко реагировать на изменения рынка и запросы клиентов.