Финансы и традиции: почему россияне не хотят регистрировать отношения

Сервис знакомств Teamo провел исследование и выяснил, почему сейчас многие россияне не спешат с узакониванием отношений, а некоторые совсем против официальной регистрации, сообщает Life.ru .

«Раньше люди нередко оставались в токсичных отношениях просто потому что „так принято“ или „стерпится-слюбится“. Сейчас же многие задаются вопросами: „Чего я хочу? Где мои границы?“ — и это настоящий прогресс! Сегодня люди все чаще знакомятся онлайн, где можно заранее пообщаться с человеком и отсеять неподходящих кандидатов», — отметила CEO сервиса знакомств Анна Гришачева.

Так, главной причиной отсрочки или отказа от свадьбы являются финансы и личные предубеждения. 25% опрошенных не видят в браке смысла и воспринимают его как формальность. 15% респондентов жалуются на высокие расходы, а 8% предпочитают не вызывать к своей персоне лишнего внимания. При этом семейное противодействие встречается лишь у 2% россиян.

41,6% респондентов, указывающих на проблему финансов перед свадьбой, отмечают затраты на организацию, платье и банкет основной преградой. Около 21% людей не хотят вызывать шум и избегают сборищ. Еще у 21,3% опрошенных традиционные ритуалы вызывают негатив.

Также 15,4% участников опроса откладывают официальную регистрацию из-за бюрократических сложностей при оформлении. Тем не менее встречаются и другие необычные причины, например, запрет родителей, наличие детей у партнера, проблемы с разделом имущества, страх потерять невесту, отказ менять фамилию и т. д.