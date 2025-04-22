Финансист: из-за новых правил утильсбора осенью подорожают автомобили

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, что после введения обновленной методики расчета утилизационного сбора с 1 мая 2025 года цены на автомобили осенью могут вырасти, сообщает агентство « Прайм ».

Она отметила, что сегодня на складах есть запасы автомобилей по старым ценам, и прежде чем повышать цены на новые поступления, их следует распродать.

«Скорее всего, более существенное изменение цен мы сможем наблюдать осенью», — предположила Ермилова.

По ее словам, цены вырастут на 10-15%, причем отдельные марки могут подорожать сразу 20-25%.

Ранее руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша сообщала, что с мая текущего года новые автомобили могут подорожать, в том числе поставки по параллельному импорту до 20%, из-за новых правил расчета утилизационного сбора на транспортные средства, ввозимые в Россию с территорий стран ЕАЭС. Прежде всего, повышение коснется автомобилей, привозимых по параллельному импорту. Например, представителей премиум-класса, официальные поставки которых в страну сейчас не осуществляются.