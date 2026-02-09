Финансирование мероприятий по борьбе с лесными пожарами в 2026 году составит порядка 27 млрд рублей

Мероприятие прошло на площадке ситуационного центра МЧС России. В нем приняли участие все ответственные федеральные ведомства — Минприроды России, МЧС России, Минвостокразвития России, Росгидромет, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Росводресурсы и Рослесхоз, а также руководители субъектов Российской Федерации. Благодаря взаимодействию в таком формате в прошлом году удалось избежать существенных последствий негативных природных явлений.

«В прошлом году площадь, пройденная огнем, сократилась почти в два раза. На профилактику и борьбу с лесными пожарами ПравительствоРоссии в 2025 году направило порядка 20 миллиардов рублей. В том числе за счет этого был создан лесопожарный центр на Дальнем Востоке, а также обновлено материально-техническоеоснащение подразделений в наиболее горимыхсубъектах. В этом году финансирование соответствующих мероприятий увеличено еще на семь миллиардов рублей. В частности, планируется организовать 11 новых авиаотделений и усилить 40 существующих», — сказал Дмитрий Патрушев.

В текущем году продолжится закупка видеокамер, что позволит повысить оперативность выявления природных пожаров. Будет обновляться лесопожарная техника, в том числе для новых регионов. Дополнительные средства на профилактику и борьбу с лесными пожарами получат 19 регионов. Вице-премьер обратил внимание участников совещания, что всемероприятия должны быть проведены качественно и до наступления пожароопасного сезона.

Росгидромету поставлена задача подготовитьполноценный содержательный прогноз ситуации с природными пожарами. Рослесхозу — провести проверки готовности всех регионов к сезону, особое внимание уделив состоянию техники и укомплектованности формирований, а также мероприятиям по противопожарному обустройствулесов. Также нужно следить за регулярностьюназемного и авиационного патрулирования.

Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал о совместной с регионами подготовительной работе к пожароопасному сезону. Он отметил, увеличение федерального финансирования, в том числе, позволит набрать более тысячи новых сотрудников.

Дмитрий Патрушев напомнил, что, в соответствии с Указом Президента, к 2030 году площадь лесных пожаров должна сократиться вдвое. Кроме того, в этом году почти 85% пожаров должны ликвидироваться в первые сутки после обнаружения. В прошлом году требование удалось соблюсти не во всех регионах.

Руководители наиболее горимых субъектов РФрассказали вице-премьеру о работе по защите населенных пунктов от природных пожаров, организации тушения на труднодоступных территориях, профилактике сельхозпалов. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что регионам важно организовать информирование органов местного самоуправления о требованиях пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе природных пожаров. Кроме того, необходимо обследовать объекты социальной инфраструктуры, энергетики, транспорта, земель сельхозназначения, имеющих общую границу с лесными участками на предмет реализации профилактических мер.

Минприроды России поручено уделить особое внимание обеспечению пожарной безопасности на особо охраняемых природных территориях.

В завершение совещания Дмитрий Патрушев особо отметил важность качественного межведомственного взаимодействия. Его возможно организовать в рамках проводимых МЧС России учений и внеплановых проверок. Кроме того, на федеральном уровне и в каждом регионе созданы штабы для предупреждения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Опыт окружного штаба в Центральной части страны подтвердил свою эффективность и продолжит свою работу. Также вице-премьер рекомендовал создать аналогичные штабы в каждом федеральном округе.