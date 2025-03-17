Финальный этап Астрономической олимпиады школьников стартовал в Подмосковье

17 марта 2025 года начался заключительный этап Астрономической всероссийской олимпиады школьников, местом проведения стал физтех-лицей им. П.Л. Капицы, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«Около 500 человек из 49 регионов примут сегодня участие в открытии. Программа непростая — это 3 соревновательных тура, и в том числе для гостей и участников предусмотрена большая экскурсионная программа», —сказала Ингрид Пильдес в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она уточнила, что участники олимпиады посетят центр управления полетами в Королеве, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, институт космических исследований РАН в столице, парк «Патриот» и центр подготовки космонавтов в Звездном городке.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.